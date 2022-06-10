Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Ранним утром 10 июня ВВС Израиля в очередной раз нанесли удары по территории Сирийской Арабской Республики. Целью атаки стал международный аэропорт Дамаска. По поступающей информации, аэродрому нанесён серьёзный материальный ущерб», — отметила она.

Представитель МИД России уточнила, что была повреждена взлётно-посадочная полоса, для восстановления которой, по оценкам сирийских технических служб, может потребоваться значительное время. В итоге Министерство транспорта САР даже объявило о приостановке всех авиарейсов, осуществлявшихся через аэродром.

«В связи с этим вынуждены вновь подчеркнуть, что продолжающиеся израильские обстрелы территории САР в нарушение базовых норм международного права абсолютно недопустимы. Решительно осуждаем совершённое Израилем провокационное нападение на важнейший объект сирийской гражданской инфраструктуры… Требуем от израильской стороны прекратить эту порочную практику», — подчеркнула Захарова.