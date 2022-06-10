Одно из полномочий Министерства здравоохранения передано Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Так, Министерство здравоохранения лишено полномочий осуществлять единый централизованный реестр направлений на медико-социальную экспертизу, оформленных врачебно-консультативными и военно-врачебными комиссиями для оценки инвалидности, и обеспечивать доступ к этому реестру в режиме реального времени через портал “Электронное правительство”.

Данные полномочия переданы TƏBİB.

При этом TƏBİB обязан обеспечить передачу данных о направлении на медико-социальную экспертизу в “Единую информационную систему здравоохранения” Минздрава в режиме реального времени.