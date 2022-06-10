Украина и Россия провели 11-ый обмен пленными. Домой вернулся глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко, который в течение двух месяцев находился в плену.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Сегодня 11-ый был обмен благодаря координационному штабу работы с пленными. Почему говорю сегодня? Потому что два месяца был в плену наш председатель Шевченковской ОТГ Олега Пилипенко, которого достали и вели переговоры очень долго. Поэтому до этого момента не хотел и не мог об этом говорить. Но сейчас он уже здесь», — заявил Ким.