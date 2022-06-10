Президента России Владимира Путина в заграничных поездках сопровождает «специальный» сотрудник Федеральной службы охраны, отвечающий за сбор его экскрементов и мочи. Об этом говорится в материале французского издания Paris Match, которое было подготовлено совместно с российским изданием «Проект».

По данным журналистов, один из охранников Путина с 2017 года отвозит собранный биоматериал в Россию для того, чтобы якобы скрыть информацию о состоянии здоровья Путина.

Мочу и фекалии Путина забирают в специальные пакеты, а затем в чемодане перевозят в Россию. О таком «сборе» из туалетов журналисты указывают как минимум во время визитов Путина в 2017 году во Францию и в 2019-м – в Саудовскую Аравию.