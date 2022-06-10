Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии новой 110/35/10-киловольтной подстанции ОАО «Азеришыг» и Главного Центра управления цифровыми сетями в Баку.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
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А Президент собирается закрывать «знаменитый в народе» самый Интеллектуальный Центр Управления Транспортом, на который было потрачено миллион долларов, если не больше? Это один из самых крупных провалов властей, миллионы коты под хвост и никто не наказан за этот провал. Не пора ли прилюдно, с красной ленточной, закрыть этот позор раз и навсегда, так как «интеллект» никак не спаривается с руководством транспортных боссов, всяких там созданных, пересозданных, упраздненных и вновь созданных транспортных агенств.