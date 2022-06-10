Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии новой 110/35/10-киловольтной подстанции ОАО «Азеришыг» и Главного Центра управления цифровыми сетями в Баку.

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.