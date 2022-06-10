Азербайджан в январе-мае 2022 года экспортировал 9,4 млрд кубометров газа, что на 27% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

«В январе-мае 2022 года экспорт азербайджанского газа составил 9,4 млрд кубометров, из которых 48% или 4,5 млрд кубометров было направлено в Европу. В структуре экспортных поставок в отчетный период на долю Турции пришлось 38% или 3,6 млрд кубометров, Грузии — 14% или 1,3 млрд кубометров», — написал министр в своем аккаунте в Twitter.