Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал свежую сводку о войне в Украине.
Представители РФ все чаще занимают правительственные должности на оккупированной территории Украины, продвигая вероятные усилия Кремля по присоединению этих земель, считают аналитики.
Российские войска продолжали бои за промзону «Азот» в Северодонецке под прикрытием огня тяжелой артиллерии.
Кроме того, российские войска добились незначительных успехов к северу от Славянска, но, вероятно, столкнутся с трудностями при штурме самого города из-за тактических проблем, связанных с форсированием реки Северский Донец.
Также отмечается, что российские силы постепенно продвигались к востоку от Бахмута и продолжат пытаться перерезать украинские коммуникации к северо-востоку от Бахмута.
Российские силы, мнению аналитиков, вероятно, ведут ограниченные бои вдоль оккупированных границ на севере Харьковской области.
Они по-прежнему сосредоточены на укреплении оборонительных рубежей вдоль южной оси и активизируют наземные атаки на северо-востоке Запорожской области, ротируя войска и технику.
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