Американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал свежую сводку о войне в Украине.

Представители РФ все чаще занимают правительственные должности на оккупированной территории Украины, продвигая вероятные усилия Кремля по присоединению этих земель, считают аналитики.

Российские войска продолжали бои за промзону «Азот» в Северодонецке под прикрытием огня тяжелой артиллерии.

Кроме того, российские войска добились незначительных успехов к северу от Славянска, но, вероятно, столкнутся с трудностями при штурме самого города из-за тактических проблем, связанных с форсированием реки Северский Донец.

Также отмечается, что российские силы постепенно продвигались к востоку от Бахмута и продолжат пытаться перерезать украинские коммуникации к северо-востоку от Бахмута.

Российские силы, мнению аналитиков, вероятно, ведут ограниченные бои вдоль оккупированных границ на севере Харьковской области.

Они по-прежнему сосредоточены на укреплении оборонительных рубежей вдоль южной оси и активизируют наземные атаки на северо-востоке Запорожской области, ротируя войска и технику.