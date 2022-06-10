Генпрокуратура заочно объявила о подозрении известному украинскому политологу Михаилу Погребинскому. Его подозревают по статье 111 (госизмена).

Следствие считает, что Погребинский распространял «российские мессиджи», дискредитировал Украину на международной арене и деморализовывал украинскую армию.

По мнению СБУ и Офиса генпрокурора, он участвовал в эфирах на российском ТВ и «был связан с сотрудниками спецслужб России, которые действовали в Украине под дипломатическим прикрытием».

«В результате обысков сотрудники СБУ изъяли вещи и документы, подтверждающие его связи с РФ. Среди них – аналитические материалы по проведению денацификации и демилитаризации Украины», — добавили в СБУ.