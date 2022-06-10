В 2021 году число девятиклассников, не умеющих читать и писать, составило 38 человек.

Об этом говорится в 12-м номере журнала «Абитуриент».

Отмечено, что среди учащихся девятых классов встречались не только те, кто усвоил учебную программу до минимума, но и те, кто имеет трудности с чтением или письмом или вообще не умеет читать и писать:

Численность учащихся 9-х классов, не умеющих читать и писать, в районах составляет:

Джалилабад — 5 человек, по 4 человека в Геранбойском и Уджарском районах, по 3 человека в Физулинском, Масаллинском и Тертерском районах, по 2 человека в Лерикском и Шамкирском районах и по 1 человеку в Агджабединском, Балаканском, Бейлаганском, Гедабекском, Кельбаджарском, Кюрдамирском, Лянкяранском, Огузском, Сальянском, Ширванском, Товузском и Загатальском районах.