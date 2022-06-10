9 июня под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось совещание по развитию имеющихся транзитных возможностей в Азербайджане.

Как сообщили в Кабинете министров, в мероприятии участвовали официальные лица, руководители профильных министерств и государственных компаний.

На совещании были проанализированы текущая ситуация и прогнозы в сфере международных грузоперевозок, обсуждены правовые, административные и технические вопросы по расширению пропускной способности Азербайджана по всем категориям грузов, а также повышению экономической эффективности в сфере грузоперевозок.

Соответствующим ведомствам даны конкретные поручения.