Cделана важная временная отсечка в нынешней «эпохе перемен», объявленной нынче Владимиром Путиным. Он предельно четко дал понять, что продолжающуюся уже 3,5 месяца «специальную военную операцию» в Украине следует рассматривать, лишь как этап долгой эпопеи по возвращению территорий, находящихся ранее под контролем Российского государства. Об этом заявил политолог Аркадий Дубнов.

Архитектором проекта по-прежнему будет считаться Пётр Первый. В.В. Путин лишь его скромный исторический последователь. Так теперь выглядит история петровских времён в его популярном изложении:

«…Вот Пётр Первый Северную войну 21 год вёл. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего он не отторгал, он возвращал! Так и есть. Всё Приладожье, там, где Петербург основан. Когда он заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали её за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причём эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы, его первых походов. Чего полез туда? Возвращал и укреплял – вот что делал.

Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят».

Первая задача, как было доложено, решена успешно, — создано гиперзвуковое оружие.

Здесь стоит остановиться и отдышаться.

Замечу попутно, что впервые Путин говорил о предстоящей работе вдолгую «президенту» Абхазии Аслану Бжании спустя пару дней в ноябре 2020 года после окончания 44-дневной армяно-азербайджанской войны. Разговор был непубличный, но рассказал о его содержании своему «партхозактиву» сам Бжания, вернувшись домой.

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