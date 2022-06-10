Заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий рассказал британской газете Guardian, что сейчас на Донбассе идет «артиллерийская война» и ее исход зависит от того, какие вооружения и сколько даст Украине Запад.

По его словам, Украина в этом артиллерийском поединке проигрывает России и почти полностью полагается на западное оружие.

«Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских артиллерийских орудий. Наши западные партнеры отдали нам около 10% того, что у них есть», — цитирует газета Скибицкого.

По его словам, Украина использует от 5000 до 6000 артиллерийских снарядов в день.

«Мы почти израсходовали все наши [артиллерийские] боеприпасы и теперь используем стандартные снаряды НАТО калибра 155», — сказал он.