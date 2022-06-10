Урожай пшеницы в Европейском союзе может снизиться в наступающем сельскохозяйственном году из-за засушливой погоды, что только усугубит ситуацию на рынке на фоне резкого сокращения поставок из Украины, полагают аналитики исследовательской компании Strategie Grains.

По оценкам экспертов, производство пшеницы в ЕС в 2022-23 сельхозгоду, который стартует в июле, снизится почти на 5% в годовом выражении. Совокупный урожай зерновых в Евросоюзе, как ожидается, уменьшится на 4%, до 278,8 млн тонн, цитирует отчет The Wall Street Journal.