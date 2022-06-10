В храме на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге мужчина выстрелил себе в голову из травматического пистолета. От полученного ранения он скончался.

Гибель стрелявшего подтвердили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

