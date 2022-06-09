Российские войска несут гораздо большие потери на востоке, чем украинские. Соотношение ликвидированных солдат примерно один к десяти.

Такой информацией поделился глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Про потери я не могу сказать. Это военное командование может комментировать такие вещи. Но могу сказать, что вот сколько держусь с парнями, сколько общаюсь с ними — почти ежедневно, и с утра и вечером получаю информацию, — то, если сравнивать потери с нашей стороны и потери со стороны российской, то здесь вообще нечего сравнивать. Потому что, ну, я не знаю — один к десяти», — сообщил Гайдай.