Число российских военнослужащих, погибших во время войны в Украине, может достигать 20 тыс. человек, считает высокопоставленный представитель западных спецслужб. Об этом сообщает Би-би-си.

Неделю назад его оценка численности российских жертв составляла около 15 тыс. человек. Теперь представитель спецслужб говорит, что эта цифра увеличилась и составляет «от 15 тыс. до 20 тыс.»

Чиновник, который попросил не называть его имени, отказался оценивать число украинских военных, погибших во время войны. При этом он признал, что в Вооруженных силах Украины «есть проблемы с моральным духом» после более чем 100 дней боев.

По его мнению, при том, что украинские военные «несут очень тяжелые потери», российская кампания в Украине «остается крайне неблагополучной на многих уровнях».

Как сказал чиновник, у российских сил заканчиваются некоторые виды боеприпасов, в особенности высокоточное оружие, такое как крылатые ракеты.

Однако, добавляет представитель западной разведки, у Москвы остаются большие запасы неуправляемых бомб.