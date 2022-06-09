Три европейских страны отказываются поддерживать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«В целом примерно семь стран Евросоюза — это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить, — высказывали предложения о каком-то другом формате, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Было очень много разных предложений, но фактически есть три основных страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет Украине», — заявила чиновница.

При этом Стефанишина отказалась называть страны, которые выступают против, из-за того, что это только навредит принятию окончательного решения по кандидатству.

«Я уверена, что 24 июня (дата рассмотрения заявки Украины) ни один из лидеров Европейского Союза не сможет сказать Украине «нет», — подчеркнула вице-премьер.