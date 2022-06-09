Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 10 июня посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина, сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

«Это будет его первый официальный зарубежный визит после вступления в должность главы государства (19 марта 2022 г.)», — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе переговоров планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.

«Состоится подписание Декларации об углублении стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном», — добавили в пресс-службе.