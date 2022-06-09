Запад несёт свою долю ответственности за то то сейчас происходит на оккупированных территориях Украины. Об этом заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

«За Бучу, за Мариуполь, Херсон. И множество других населённых пунктов, где каждый день насилуют и убивают наших граждан. Стирают кварталами города, оставляя под завалами тела местных жителей», — сказал он в эфире UKRLIFETV.

Арестович напомнил, что на очередном съезде министров обороны в Рамштайне соберётся рекордное количество участников.

«Больше 40-а участников было на прошлых встречах. Я хочу спросить: «Где результат, господа министры? Где системная передача оружия Украине в промышленных масштабах? Где результаты заявлений о поддержке Украины и разгроме России на поле боя?» — отметил советник главы ОП.