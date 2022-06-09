Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского лидера Владимира Путина.

Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.

Ограничительные меры также введены против пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, первого зампреда правительства Андрея Белоусова и зампреда правительства Татьяны Голиковой.

Всего в списке более 260 россиян и 236 предприятий.

Отдельным указом украинский президент ввел санкции против ректоров всех российских вузов.