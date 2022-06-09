Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Исламской Республики Иран Ибрахиму Раиси в связи с аварией пассажирского поезда, приведшей к многочисленным жертвам.

Данную информацию распространила пресс-служба президента.

В письме говорится:

Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей в результате крушения пассажирского поезда, следовавшего в направлении Мешхед-Йезд.

В связи с этой тяжелой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.