Депутаты Киевского городского совета 9 июня лишили столицу Республики Беларусь, город Минск, статуса города-побратима Киева. Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

Решение поддержали 75 депутатов.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил в Telegram, что Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева.

«Так что нам ничто не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и села, и происходило вторжение российских войск в наше государство», – написал Кличко.