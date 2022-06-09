Президент России Владимир Путин уверен, что консолидация общества может быть достигнута при сильной экономике, а не когда она «хромает, чихает и кашляет».

На встрече с молодыми предпринимателями в четверг глава государства назвал составляющие, из которых складывается суверенитет государства, среди таких составляющих он упомянул и «экономический суверенитет». «Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства», — указал Путин.

Он также отметил важность способности общества консолидироваться для решения общенациональных задач. «Эта консолидация общества является одним из ключевых, базовых условий развития, нет этой консолидации — и все будет рассыпаться», — подчеркнул президент. «Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда все, тогда какая консолидация общества, а если не будет консолидации, то вообще ничего не будет», — убежден глава государства.