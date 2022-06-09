Современная Россия не будет повторять ошибок советского прошлого, создавая железный занавес и закрывая свою экономику. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями и учёными в четверг. Российский лидер пообещал, что экономика страны останется открытой.

«Не было у нас закрытой экономики, то есть была, но в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый железный занавес своими руками. Но мы сейчас не собираемся этого делать, наступать на те же самые грабли. Наша экономика будет открытой, а кто не хочет — тот сам себя будет обкрадывать», — пояснил свою позицию президент.

