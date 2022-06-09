Российские самолеты в четверг, 9 июня, нанесли ракетный удар по Житомирской области с территории Беларуси. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

«Что касается направления Беларуси. Наступательных группирований противника также там не создано. Но, например, сегодня из одного из аэродромов Республики Беларусь противник, Вооруженные силы РФ, поднял свои самолеты и нанес ракетный удар по территории Украины», — сказал Громов.

Он уточнил, что удар крылатой ракетой X-59 произошел в 1:15 ночи по Житомирской области.

«Два самолета было привлечено с района Мозыря, Гомельской области, Республика Беларусь, аэродром Барановичи», — сообщил Громов. По его словам, речь идет о двух самолетах Су-34 и одном Су-30.