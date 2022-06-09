В последнее время высказывания и оценки главы МИД РФ Сергея Лаврова вызывают неоднозначную реакцию. Визит в Ереван не стал исключением. Так, карабахское села Фаррух, в окрестности которого при попустительстве РМК незаконные армянские формирования весной этого года оборудовали огневые точки и были выбиты азербайджанской армией, Лавров почему-то представил в качестве предмета обсуждения в процессе делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Российский министр, по-видимому, не счел нужным разглядывать карту региона, иначе увидел бы, что село Фаррух не имеет никакого отношения к армяно-азербайджанской границе.

Говоря о транспортном коридоре, который соединит западные районы Азербайджана с НАР, Сергей Лавров сообщил, что железнодорожный маршрут согласован и завершается диалог по автодороге. «Он будет упрощенным, но абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории, и здесь никаких двусмысленностей быть не может», — подчеркнул Лавров. Полагаю, что российский дипломат отдает отчет в том, что в аналогичном режиме будет использоваться и Лачинский коридор.

Лавров подтвердили готовность РФ помогать заключению мирного договора между Ереваном и Баку и в целом решать гуманитарные проблемы, которые сохраняются в этом регионе, но дипломатично проигнорировал слова главы МИД Армении Арарата Мирзояна о заинтересованности Еревана в активизации формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Оно и понятно. Солидаризоваться со своим армянским коллегой Лаврову сложно после того, как на брифинге в Москве с тем же самым Мирзояном он публично объявил о прекращении деятельности МГ ОБСЕ из-за отказа США и Франции от сотрудничества с Россией по данной проблеме. Баланс визита Лаврова в Армению из Баку выглядит так: одна неточность, одно сбалансированное высказывание, одно дипломатичное умолчание при общем позитивном настрое.

Расим Мусабеков