Турция передала России документы с фактами о том, что члены Рабочей партии Курдистана и отряды «Сил народной самообороны» совершают нападения на мирных жителей на севере Сирии, где Анкара намерена провести новую трансграничную операцию.

Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, эта тема будет затронута на предстоящих переговорах в рамках астанинского формата.

Также в Анкаре заявили, что страны Запада игнорирует гибель мирных жителей, несмотря на то, что число погибших постоянно увеличивается, говорится в статье.