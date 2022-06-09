Более десяти кинотеатров советского времени реконструировали в Москве, эту программу продолжают реализовывать, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

«Большая программа реконструкции кинотеатров. Уже больше десятка кинотеатров запущено», — сказал Собянин журналистам в ходе осмотра хода реконструкции кинотеатра «Баку».

После открытия в кинотеатре «Баку» планируется открыть детские развлекательные зоны и ресторан.

«Мы планируем завершить строительные работы (на площадке реконструкции кинотеатра) к осени и к концу года открыть», — сказал, в свою очередь, управляющий партнёр компании ADG group, которая реализует проект реконструкции, Григорий Печерский.

Кинотеатр «Баку» был построен в 1974 году, в его оформлении использовались мотивы традиционной азербайджанской архитектуры.

Реконструкцию кинотеатра начали в 2019 году, она идёт за счёт средств ADG group.