В ближайшее время в связи с домами, незаконно построенными в Баку и его окрестностях, будет принят нормативный акт, который внесет ясность в вопрос, волнующий жителей столицы много лет.

Об этом Minval.az заявил депутат Милли Меджлиса, член Комитета правовой политики и государственного строительства Вугар Искендеров.

По его словам, в настоящее время насчитывается 500 тысяч неоформленных домов, расположенных в Баку и на его окраинах. Из них 70 тысяч построены на территориях с повышенными рисками, где местными властями категорически не могло быть выдано разрешения на строительство. То есть, дома расположены в непосредственной близости от высоковольтных линий электропередач, газопроводов и транспортных узлов.

«Скорее всего, дома на территориях с повышенной опасностью будут снесены, ну а там, где можно будет перенести высоковольтные линии – будут оставлены. В последнее время неоформленные дома стали одной из самых обсуждаемых тем. В настоящее время ведутся переговоры и рассматривается вопрос о том, стоит ли выдавать компенсации хозяевам незадокументированных домов. Я считаю, что компенсация может быть выдана хозяевам в тех случаях, если местные исполнительные власти и муниципалитеты выдали в свое время устное разрешение на строительство. По крайней мере, строительство этих домов велось не без их ведома. С другой стороны, мы не можем переложить весь груз на плечи государства. Тем более, что в международной практике даже после землетрясения не принято осуществлять выплаты, если жилье не застраховано», — сказал В.Искендеров.

Отметим, что незаконные строения имеются в Ясамальском, Сабаильском, Сабунчинском и других районах столицы.

Напомним, что еще 9 марта 2011 года на совещании по вопросам социально-экономического развития столицы страны и пригородных посёлков, которое состоялось в ИВ Баку, президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о внедрении «прозрачного механизма регистрации прав на жильё». На совещании президент указал, что ему известна проблема с регистрацией домов. По его словам, регистрация должна идти в строгом соответствии с законом и не создавать условий для продолжения практики незаконного строительства.

В последний раз в Баку легализация самовольно построенных домов проводилась в конце 40-х годов прошлого столетия. В 2011 году бакинские муниципалитеты приступили к уточнению списков фактических жителей строений, на которые имеется неполный пакет регистрационных документов. Предполагалось, что многие из фактических собственников таких строений/участков получат полный пакет документов на них, включая купчие. Однако на дворе 2022-ый год, а проблема неоформленных строений все еще не решена. Тогда как всю работу по регистрации незаконно построенных домов планировалось завершить в апреле 2020 года. Тогда же все материалы по неоформленным домам должны были быть переданы в Администрацию президента.

Дело заглохло и, как оказалось, снова уперлось в отсутствие необходимого нормативного акта…

Рамелла Ибрагимхалилова