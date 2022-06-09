В ближайшее время в связи с домами, незаконно построенными в Баку и его окрестностях, будет принят нормативный акт, который внесет ясность в вопрос, волнующий жителей столицы много лет.
Об этом Minval.az заявил депутат Милли Меджлиса, член Комитета правовой политики и государственного строительства Вугар Искендеров.
По его словам, в настоящее время насчитывается 500 тысяч неоформленных домов, расположенных в Баку и на его окраинах. Из них 70 тысяч построены на территориях с повышенными рисками, где местными властями категорически не могло быть выдано разрешения на строительство. То есть, дома расположены в непосредственной близости от высоковольтных линий электропередач, газопроводов и транспортных узлов.
«Скорее всего, дома на территориях с повышенной опасностью будут снесены, ну а там, где можно будет перенести высоковольтные линии – будут оставлены. В последнее время неоформленные дома стали одной из самых обсуждаемых тем. В настоящее время ведутся переговоры и рассматривается вопрос о том, стоит ли выдавать компенсации хозяевам незадокументированных домов. Я считаю, что компенсация может быть выдана хозяевам в тех случаях, если местные исполнительные власти и муниципалитеты выдали в свое время устное разрешение на строительство. По крайней мере, строительство этих домов велось не без их ведома. С другой стороны, мы не можем переложить весь груз на плечи государства. Тем более, что в международной практике даже после землетрясения не принято осуществлять выплаты, если жилье не застраховано», — сказал В.Искендеров.
Отметим, что незаконные строения имеются в Ясамальском, Сабаильском, Сабунчинском и других районах столицы.
Напомним, что еще 9 марта 2011 года на совещании по вопросам социально-экономического развития столицы страны и пригородных посёлков, которое состоялось в ИВ Баку, президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о внедрении «прозрачного механизма регистрации прав на жильё». На совещании президент указал, что ему известна проблема с регистрацией домов. По его словам, регистрация должна идти в строгом соответствии с законом и не создавать условий для продолжения практики незаконного строительства.
В последний раз в Баку легализация самовольно построенных домов проводилась в конце 40-х годов прошлого столетия. В 2011 году бакинские муниципалитеты приступили к уточнению списков фактических жителей строений, на которые имеется неполный пакет регистрационных документов. Предполагалось, что многие из фактических собственников таких строений/участков получат полный пакет документов на них, включая купчие. Однако на дворе 2022-ый год, а проблема неоформленных строений все еще не решена. Тогда как всю работу по регистрации незаконно построенных домов планировалось завершить в апреле 2020 года. Тогда же все материалы по неоформленным домам должны были быть переданы в Администрацию президента.
Дело заглохло и, как оказалось, снова уперлось в отсутствие необходимого нормативного акта…
Рамелла Ибрагимхалилова
А почему не провести детальное расследование, на предмет устных разрещений? Есть все признаки массового, грубейшего нарушения законов. По своим масштабам это антигосударственное преступление. Кто, и за чей счет будет проводить компенсацию? Сколько после этого строительства потрачено средств на проводку воды, газа, электричества, на прокладку дорог? Страна должна знать своих героев. Обогащаются чиновники -взяточники, а плптить будут по существу законопослушные граждане. Очередной раз депутаты от имени народа, накажут тех, кто чтит закон. Врочем для тех, кто живет не первый день, подобные кривые зеркала, дело привычное… Без них даже как -то скучно.
Рауф, хорошо, что вас еще не удалили, меня уже удалили, не дают высказываться, журналюги на полном обеспечении властей, поэтому критиковать нельзя, дозюмлю халг должен до конца своих дней дозмек. Вы правы, удивляться уже нечему, поощрение коррупции как было, есть, и будет.
Депутаты должны брать пример с нашего уважаемого Президента. Сколько прохиндеев от власти отправлено за решетку за последнее время! И это уверен только предупреждение… А вот депутаты явно отстают. Скажу прямо, не на высоте. Принимают законы, за исполнением которых не следят. Между тем, не действующии законы или должны быть отменены или исполняться однозначно. Что касается журналистов? Это срез нашнго общества. Всякие люди есть в этой профессии.