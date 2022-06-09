Россия всячески содействует нормализации отношений между Ереваном и Баку. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в четверг на совместной с армянским коллегой Араратом Мирзояном пресс-конференции.

«Наши лидеры трижды встречались для решения практических вопросов по завершению конфликта, нормализации отношений между странами региона, включая отношения между Арменией и Азербайджаном», — сказал Лавров.

По его словам, есть общее понимание того, что процесс движется. Возможно, хотелось бы увидеть более быстрые темпы, но он идет, и достигаются позитивные промежуточные результаты, добавил глава российской дипломатии.

При этом, как отметил российский министр, не вызывает сомнений, что будут и окончательные договоренности. Москва всячески пытается этому способствовать.

«Конечно, у сторон есть свое специфическое видение, которое не всегда совпадает. В частности, относительно того, как работать на предстоящем этапе. Но у всех наших партнеров, и у нас самих одинаковое понимание: три заявления на высшем уровне – это ясная дорожная карта, которой мы все должны руководствоваться», – подчеркнул глава МИД России.

По его словам, первое заседание комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном уже состоялось, будет и вторая встреча.

Россия готова оказывать консультативное содействие, в том числе, предоставлять карты, отметил Лавров.

Он выразил уверенность, что все вопросы будут в конечном итоге решены.

Министр иностранных дел РФ убежден, что другого пути, кроме как полная нормализация отношений, не существует. Условный мирный договор основывается на предложениях Азербайджана, Россия готова участвовать в качестве посредника, консультанта, содействующей стороны, добавил он.

Он также сообщил, что трехсторонняя рабочая группа вице-премьеров завершает согласование автомобильного маршрута между Арменией и Азербайджаном.

По его словам, можно позитивно оценить встречу вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, состоявшуюся в июне. По оценке российского министра, они работают ритмично и приехали подготовленными к решению тех вопросов, которые еще предстоит урегулировать.

«Как вы знаете, железнодорожный маршрут согласован, сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и согласование режима, который будет установлен. Режим будет упрощенным, но он абсолютно точно будет опираться на признании суверенитета армянской территории. Здесь никаких двусмысленностей быть не может», – подчеркнул Лавров

По его словам, сейчас решаются вопросы, связанные с практическими действиями на земле, с созданием инфраструктуры на долгие годы. Поэтому лучше 10 раз взвесить, чем рубить с плеча, считает он.