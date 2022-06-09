Представители консервативных движений сожгли флаги ЛГБТ и Евросоюза на акции протеста под названием «Нет Садому в Грузии» у посольства Литвы в Тбилиси, сообщает «Спутник».

Когда один из участников начал рвать флаг Евросоюза со словами «Евросоюз навязывает нам эту грязь», полицейские попытались его остановить, а потом схватили и посадила в полицейскую машину. Вскоре в машину посадили еще одного участника акции.

Противники ЛГБТ-сообщества держат в руках плакаты с надписями «Дипломаты ЛГБТ держите свои грязные руки подальше от наших детей», «Все позорные послы ЛГБТ должны быть изгнаны из Грузии».