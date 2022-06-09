У России в зоне боевых действий орудий и систем залпового огня больше в 20 раз, а боеприпасов — в 40 раз, чем у ВСУ. Об этом пишет американская газета The Independent.

Судя по отчету разведки по Украине, который попал в распоряжение The Independent, картина в зоне боевых действий для Украины мрачная. Ракеты для РСЗО у Киева почти исчерпались. Превосходство россиян в воздухе очень велико, и сбивать их самолеты удается редко.

Противотанковые средства хорошо работали на первом этапе войны, а сейчас, когда решающей стала роль дальнобойной артиллерии, они теряют свое значение. Украина в результате этого несет большие потери, участились случаи дезертирства и сдачи в плен. У Украины 550 пленных россиян, у РФ — более 5600 украинцев.

Разведка предостерегает, что россияне вполне осознают, что было отправлено относительно небольшое количество западного оружия, а доставка на боевые позиции происходит медленно.

«Россияне пытаются использовать свое преимущество во времени, которое у них есть, используя свою артиллерию, чтобы попытаться прорвать украинскую оборону на Донбассе», — говорится в сообщении.