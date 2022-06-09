Иран ускорил производство и установку центрифуг новых поколений для обогащения урана. Об этом сообщило в четверг агентство ISNA со ссылкой на источник.

Установка современных центрифуг и отключение камер наблюдения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерных объектах входят в число мер, которые Иран принимает в ответ на резолюцию МАГАТЭ в отношении Тегерана, отмечает ISNA.

Днем ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде написал в Twitter, что иранская сторона предпримет решительные и пропорциональные действия в ответ на принятие резолюции МАГАТЭ.