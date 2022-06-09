Должностные лица Государственной службы по имущественным вопросам и муниципалитетов, допустивших незаконные действия во время приватизации земель в ряде городов и республики, привлечены к ответственности.

Информацию об этом распространила Генеральная прокуратура.

В связи с незаконными действиями должностных лиц Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и муниципалитетов в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре проводится следствие, в ходе которого было установлено, что начальник Ширванского городского отдела Госслужбы Назим Сафаров, начальник Уджарского территориального отдела Амиль Асланов, председатель муниципалитета Даш Салахлы Газахского района Асиф Юсифов, председатель муниципатитета Гохмуг Шекинского района Этибар Эйвазов и заместитель заведующего отделом по анализу и прогнозированию социально-экономического развития Аппарата главы ИВ Кюрдамирского района Руслан Алиев совместно с ранее обвиняемыми по делу лицами участвовали в преступных деяниях.

Были установлены основательные подозрения в том, что эти лица в 2020-2022 гг., войдя в сговор с заведующим сектором по организации государственному управлению и геодезии земель Ильдрымом Мамедовым и другими обвиняемыми лицами, брали взятки у отдельных лиц за выдачу положительного заключения по предоставлению в собственность, пользование и аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Этим лицам (всего 10 обвиняемых) было предъявлено обвинение по ст.308.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 312.1 и другим статьям УК Азербайджана.

В их отношении избраны арест, домашний арест и другие меры пресечения.

Следствие по установлению и привлечению к ответственности других должностных лиц, допустивших незаконные действия, продолжается.