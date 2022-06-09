Окончательное решение о поиске пути решения конфликта принимает Украина. США всегда заявляли об этом. Об этом заявил на брифинге посол США в Азербайджане Ли Литценбергер.

По его словам, США продолжат оказывать поддержку Украине для защиты ее территориальной целостности.

Он также отметил, что Вашингтон высоко оценивают поддержку Азербайджаном независимости и территориальной целостности Украины, а также высоко оценивают гуманитарную помощь, оказываемую Азербайджаном.

Литценбергер подчеркнул, что Азербайджан также пострадал от конфликта и хорошо понимает эту проблему.

«Азербайджан, как и другие страны мира, солидарен с Украиной», — цитирует дипломата АПА.

Посол США отметил, что президент России Владимир Путин может не уважать границы стран ради своих военных амбиций. Однако «к счастью, у Азербайджана нормальные отношения с Россией, и это очень важно».

«Но Россия может действовать непредсказуемо. Мы видели это в Украине. То, с чем они столкнулись в Украине, может повлиять на будущие шаги России. Мы видим ситуацию в Балтийском регионе. Швеция и Финляндия хотят вступить в НАТО. США поддерживают территориальную целостность всех стран, и если возникнет угроза независимости, территориальной целостности стран этого региона, то США предпримут необходимые шаги», — подчеркнул посол.