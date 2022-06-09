Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поражен проведением переговоров между российским лидером Владимиром Путиным, канцлером Германии Олафом Шольцем и главой Франции Эммануэлем Макроном, пишет Bild. По его словам, все телефонные звонки европейских политиков президенту России не приносят никаких результатов.

«Меня поражают все те переговоры, которые сейчас ведутся с Путиным. Канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон. Эти разговоры бесполезны», — отметил Дуда.

С точки зрения президента Польши, урегулирование украинского кризиса возможно лишь за счет усиления военной поддержки Украины, а не диалога. Как подчеркнул Дуда, он выступает за такую помощь Киеву, чтобы он смог «вытеснить российские силы» с территории республики.