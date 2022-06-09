Массовое отравление зафиксировано в Шамкире.

Инцидент произошел в донерной “Махмуд” на Пятой улице города, передает АПА.

Около 10 человек, среди которых 2 ребенка, госпитализированы с диагнозом отравления, им срочно оказана медицинская помощь. Отравились:

Ализаде Тамела Орхан гызы 2013 года рождения

Ализаде Захра Орхан гызы 2015 года рождения

Алиева Назрин Натиг гызы 2011 года рождения

Ильясова Нармина Вусал гызы 2018 года рождения

Ильясова Нихан Вусал гызы 2020 года рождения

Рзаев Джафар Эльман оглу 1993 года рождения

Гусейнов Тебриз Эльбек оглу 1999 года рождения

Гафаров Нурлан Мадат оглу

Велиев Газанфар Баба оглу.

Сообщается, что их состояние удовлетворительное.

По словам пациентов, они почувствовали себя плохо после употребления донера.

В настоящее время факт расследуется.