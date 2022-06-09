Бывший канцлер Германии Герхард Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров «Газпрома». Об этом говорится в документах, подготовленных к годовому собранию акционеров концерна, которое назначено на 30 июня.

Кандидатура Шредера в совет директоров «Газпрома» была выдвинута в феврале — до начала российского вторжения в Украину. Шредер на тот момент занимал пост председателя совета директоров «Роснефти».

После начала войны Шредер не сразу ушел из «Роснефти», за что его подвергли критике в Германии. Об отставке с поста главы совета директоров российской компании Шредер объявил во второй половине мая.

Тогда же бывший канцлер заявлял, что не будет выдвигаться и в совет директоров «Газпрома», однако до настоящего момента официального подтверждения этому не было.