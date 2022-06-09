Советник главы ОП Украины Алексей Арестович сегодня в эфире «Фейгин Live» прокомментировал планы россиян провести на украинских территориях «референдумы» о вхождении в состав РФ.

«Путинский режим — это промышленная фабрика по производству понтов. Они создают завесу, марево, виртуальную реальность, и не только для нас. А и для западных коллаборантов. Они создают пузырь, мол, наша армия боеспособная и всё равно выполнит поставленные задачи. Главное, что они хотят показать, мол, — сопротивление бесполезно. Гаврики кремлёвские, какой, нахрен, референдум, если ВСУ в 20 км от Херсона? (…) Это ещё ничего не подъехало! А что будет, когда подъедут вооружения от Запада?» — сказал Арестович.

