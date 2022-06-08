Меморандум о взаимопонимании по технической поддержке развития корпоративного сектора в Азербайджане подписали в среду министерство экономики Азербайджана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом говорится в сообщении Минэкономики Азербайджана.

Подписали документом министр экономики Микаил Джаббаров и управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне.

Джаббаров сказал, что «подписанный сегодня меморандум отражает направления сотрудничества между ЕБРР и Министерством экономики в разработке и реализации приоритетных инициатив для устойчивого частного корпоративного сектора (включая малые и средние предприятия) в Азербайджане».

В свою очередь Патроне отметил долгосрочное и плодотворное сотрудничество ЕБРР с Азербайджаном, отметив, что организация намерена и впредь поддерживать азербайджанскую экономику.

На мероприятии были обсуждены направления расширения сотрудничества Азербайджана и ЕБРР, реализуемые в стране проекты при финансовой поддержке банка, говорится в сообщении.