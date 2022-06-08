Россия от своего желания стать монополистом на рынке зерна только проигрывает. Власти РФ думают исключительно как политики, а не как менеджеры.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на Yale CEO Summit.

«Это так не работает, это другой бизнес. Ты можешь заполнить вместо Украины тот или иной рынок с точки зрения зерна. С Египтом или с другими государствами, которые являются импортерами нашей продукции. Но потом, когда все это разблокируется, мы предложим Египту другие цены, они будут меньше, чем цены на зерно, которое есть в России, и снова государство перейдет к тем, где выгодно», — подчеркнул глава украинского государства.

При этом он добавил, что такие действия со стороны РФ очень большая ошибка, ведь это приведет к пищевому геноциду во многих странах мира.