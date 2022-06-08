Президент Никарагуа Даниэль Ортега санкционировал ввод в страну российских войск, кораблей и самолетов в гуманитарных целях со второй половины 2022 г., передает местная правительственная газета La Gaceta.

«Персонал, корабли и авиация Вооруженных сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях, а также операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях», — сообщает издание.

Помимо этого глава государства разрешил транзит и остановку на территории страны военных, кораблей и воздушных судов стран, входящих в Конференцию вооруженных сил Центральной Америки (Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Доминиканы), США, Мексики, Венесуэлы и Кубы.