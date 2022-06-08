Западные государства планировали похитить министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время его визита в Белград. Об этом сообщает сербский сайт Informer.

«Анонсированный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в нашу страну вызвал настоящую дипломатическо-разведывательную войну, серьезно грозившую ввергнуть всю Европу в полный хаос», – пишет издание.

Сообщается, что президент Вучич имел информацию об активности западных разведок, но визит не отменил. Впрочем, он все равно не состоялся из-за отказа соседних государств предоставить воздушное пространство.