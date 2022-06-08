Президент США Джо Байден снова споткнулся на трапе самолёта, который на этот раз вылетал на Саммит Америк, проходящий в Лос-Анджелесе. Видео очередного казуса лидера Штатов оказалось в соцсетях.

На кадрах видно, что Байден уверенно поднимается по трапу, как вдруг резко останавливается, однако сразу же продолжает стремительное движение. Причём всё это время американский лидер держался за поручень. Возможно, без конфузов подняться Байдену помешали его солнцезащитные очки, которые он не снял даже после того, как споткнулся.

