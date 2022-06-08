Несмотря на заявления канцлера Олафа Шольца за последние недели Германия не передала Украине ни одной единицы вооружения. Об этом говорится в сегодняшней публикации Spiegel.
Издание отмечает, что в перечень поставок были включены лишь запчасти.
Несмотря на заявления канцлера Олафа Шольца за последние недели Германия не передала Украине ни одной единицы вооружения. Об этом говорится в сегодняшней публикации Spiegel.
Издание отмечает, что в перечень поставок были включены лишь запчасти.
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