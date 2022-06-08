В ходе боев в Украине получил ранение замкомандира полка им. А.Кадырова.

Это произошло возле поселка Камышеваха к северу от Попасной. По данным «Осторожно, новости», в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ пострадал 36-летний замкомандира по тыловому обеспечению полка им. А.А. Кадырова Лем Арсаев (на фото). Майор с травмами головы и сотрясением попал к медикам, во время обстрела он также лишился своего боевого пистолета.

Здесь же во время обстрела пострадал и другой служащий полка Кадырова — 28-летний старший сержант полиции и водитель Амир-Бек Багаев. У него травмы лица и поясницы.