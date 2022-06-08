Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики господина Хулуси Акара с рабочим визитом в братской стране для наблюдения за международными учениями «Эфес-2022», 8 июня встретился в Измире со своим турецким коллегой. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
На встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, была отмечена значимость опыта, обретенного нашими военнослужащими в ходе совместных учений..
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov’un görüşmesinde; başta askerî eğitim iş birliği ve savunma sanayi olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. https://t.co/9zgvDwRehy#HulusiAkar pic.twitter.com/YoVw1p2DnM
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 8, 2022
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