Российские военные прибегли к массовому обстрелу гражданской инфраструктуры на ряде направлений. Также понесли значительные потери во время штурма возле Берестового, однако бои продолжаются.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях: Беларусь осуществляет перемещение отдельных подразделений в пункты постоянной дислокации.

На Северском направлении: Враг продолжают обеспечивать усиленную охрану участка границы в Брянской и Курской областях. Обстреляли из минометов гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ходина, Рыжовка и Великая Писаревка Сумской области.

На Слобожанском направлении: Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Удельник, Ртищевка, Ивановка, Гусаровка и других.

На Северодонецком направлении: Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецк, Лисичанск, Вороново, Тошкивка, Горное и других.

На Славянском направлении: Украинские бойцы успешно мешают врагу улучшить свое тактическое положение в направлении города Славянск. Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах свободного, Адамовки, Долины и Татьяновки, а также нанесли авиаудар по Славянску.

На Бахмутском направлении: Враги открыли огонь из артиллерии по районам населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк, а также нанесли авиаудары рядом с новой Каменкой, Покровском и клиновым.

Украинцы нанесли значительные потери россиянам в живой силе и технике во время вражеского штурма вблизи Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях: Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Угледар, Никольское и других. Также российские военные применили авиацию рядом с Марьинкой и Каменкой.

На Южнобугском направлении: Без существенных изменений. Враг применил артиллерию в районах Великой Костромки, Любомировки и Новониколаевки, а штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Александровка, Князевка и Новоданиловка.