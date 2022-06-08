Армения и Азербайджан имеют в настоящее время возможность продвинуться в процессе нормализации отношений. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на брифинге для иностранных журналистов..

«Я считаю, что сейчас имеется подлинная надежда, благоприятная возможность для Азербайджана и Армении продвинуться вперед в нормализации отношений и поиске мирного урегулирования», — заявила представитель Госдепа США.

Он добавила, что обе страны «делали важные шаги» в этом направлении. «США весьма поощряют это», — подчеркнула Донфрид.