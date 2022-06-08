Выступившая на «Первом канале» с антивоенным перфомансом Марина Овсянникова на фоне хейта в ее адрес в Украине, считает, что политики в Киеве «не мыслят стратегически».

В комментариях в соцсети Facebook Овсянниковой написали, что ее российские власти отпустили из Москвы чтобы не делать скандала и чтобы о ситуации забыли побыстрее, что с точки зрения политтехнологии — правильный ход.

«Да, в Кремле мыслят стратегически», — признала Овсянникова, «в отличие от политиков в Киеве», — написала она.